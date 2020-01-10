دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول العديد من السعوديين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أبومهدي المهندس، النائب السابق لرئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، قبل مقتله، وهو يتحدث بالفارسية عن المملكة العربية السعودية.

وقُتل المهندس، الجمعة الماضية، برفقة الجنرال الإيراني قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إثر قصف أمريكي استهدف موكبهما في بغداد.

ويظهر المهندس في الفيديو المتداول، والذي لم يتسن لـCNN التحقق بشكل مستقل من صحته أو تاريخه، وهو يتحدث بالفارسية عن المملكة العربية السعودية وإسرائيل وأمريكا. وبدأ تداول الفيديو على ما يبدو من الصحفي والناشط محمد مجيد الأحوازي المختص بالشأن الإيراني.

وقال الأحوازي، عبر حسابه على تويتر، إن "مواقع الحرس الثوري الإيراني نشرت فيديو للمهندس وهو يتكلم باللغة الفارسية مع صحفيين من قناة تابعة للحرس الثوري، ويقول المهندس: أتمنى قبل أن أموت أن أرى دمار الرياض والسعودية وليس إسرائيل".

وانتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماع، منذ مساء الخميس، مع تعليقات من العديد من المغردين السعوديين الذين انتقدوا موقف المهندس، معتبرين أنه يكشف موقف النظام الإيراني وأتباعه في المنطقة.

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