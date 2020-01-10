واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، إن القوات الإيرانية كانت تنوي قتل القوات الأمريكية بضربات صاروخية في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك ردًا على تصريحات مسؤولين إيرانيين قالوا في وقت سابق، إن طهران لم تستهدف قتل القوات الأمريكية في العراق ولكن تدمير الآليات العسكرية فقط من خلال الهجمات الصاروخية على القواعد الأمريكية في العراق.

وأوضح بومبيو، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على طهران، "ليس هناك شك في تقديري لأنني لاحظت النشاط الإيراني في المنطقة في تلك الليلة، كان لديهم النية الكاملة لقتل الأمريكيين، سواء كانوا ضمن القوات العسكرية أو الدبلوماسيين".

وفيما يتعلق بحادث تحطم طائرة الركاب الأوكرانية، فجر الأربعاء، والذي أسفر عن مقتل 176 شخصًا، قال وزير الخارجية بومبيو، في المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض، "نعتقد أنه من المرجح أنه تم إسقاط الطائرة بصاروخ إيراني"، مضيفًا انه "عندما يتم التوصل لصيغة نهائية حول الأسباب، نحن والعالم سنتخذ الاستجابة المناسبة".

وتنفي السلطات الإيرانية، الادعاءات الأمريكية، مؤكدة أن سقوط الطائرة نتيجة خلل فني.

وحول مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية ببغداد، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده قررت استهداف سليماني بعد الوصول لمعلومات تؤكد تخطيطه لهجوم وشيك ضد المصالح الأمريكية في المنطقة.

وأضاف بومبيو "كان سيحدث هجوم وشيك، وكانت الأرواح الأمريكية في خطر، وسيتم اتهامنا بالإهمال إذا لم نوص الرئيس باتخاذ هذا الإجراء"، وتابع "لقد قمنا بالفعل الصحيح، وأمريكا أكثر أمانًا نتيجة لذلك".