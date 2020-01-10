دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، جدلا بتغريدة، عبر حسابه على، تويتر، عن قوات الجيش التركي، معتبرا أن "الموت يهاب منهم"، على حد تعبيره.

ونشر الشيخ خليفة بن حمد مقطع فيديو، يظهر فيه تدريبات لقوات مسلحة وسط الثلوج مصحوبا بتعليق صوتي على ما يبدو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وعلق الشيخ خليفة على الفيديو باللغتين العربية والتركية، قائلا: " أسود أردوغان لا يهابون الموت بل الموت يهاب منهم".

وأثارت تغريدة الشيخ خليفة بن حمد جدلا بن العديد من المعلقين، إذ انتقد العديد منهم ما كتبه سواء من ناحية دينية أو سياسية، مع الإشارة إلى استضافة قطر لقاعدة عسكرية تركية، بينما أشاد البعض بالجيش التركي وبمواقف أردوغان تجاه قطر.

ونعرض فيما يلي مجموعة من الردود على تغريدة الشيخ خليفة بن حمد:

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