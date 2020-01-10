الرئاسة الإيرانية: أمير قطر يؤكد لروحاني أن الدوحة لن تنسى موقف طهران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اتصالا هاتفيا، مساء الخميس، بالرئيس الإيراني حسن روحاني، فيما نسب بيان الرئاسة الإيرانية للشيخ تميم قوله إن قطر "لن تنسى موقف إيران من العقوبات المفروضة على الدوحة"، في إشارة إلى دعم إيران لقطر ضد المقاطعة المفروضة عليها من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأنه "جرى خلال الاتصال، مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والسبل الكفيلة بالتهدئة وخفض التوتر حماية للأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها"، دون أن تذكر شيئا عن التصريح المنسوب لأمير قطر.

من جانبه، قال روحاني إن "تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة مهم جدا بالنسبة لإيران"، معتبرا أن "السبيل الوحيد للحفاظ على أمن المنطقة هو توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الجيران ومنع تدخلات الأجانب"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن بيان الرئاسة الإيرانية.

وأضاف روحاني أن "إيران ستبقى كما في الماضي إلى جانب الحكومة والشعب القطري في مواجهة الحظر الظالم"، على حد تعبيره، معربا عن "الرغبة بالمزيد من تطوير العلاقات بين قطر وإيران".

ونسب بيان الرئاسة الإيرانية إلى الشيخ تميم بن حمد قوله إن قطر "لن تنسى موقف إيران من العقوبات المفروضة على الدوحة". وذكر البيان الإيراني أن الشيخ تميم أعرب عن "معارضة بلاده لأي توتر يستهدف إيران"، وأضاف البيان أن أمير قطر "أكد على ضرورة الاستفادة من جميع الامكانيات للمزيد من تطوير العلاقات بين طهران والدوحة".

وخلال الاتصال، وصف روحاني قتل الولايات المتحدة للجنرال قاسم سليماني بأنه "جريمة كبرى"، داعيا إلى "إدانة هذه الجريمة من قبل جميع دول العالم خاصة الجيران". وحذر روحاني من أن الولايات المتحدة "ستواجه ردا كبيرا وخطرا للغاية" في حال ردت على الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد عسكرية بالعراق تضم قوات أمريكية.