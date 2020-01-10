تعيين نمساوي رئيسًا لهيئة الإحصاء السعودية يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار قرار تعيين نمساوي الجنسية رئيسًا للهيئة العامة للإحصاء في السعودية جدلا واسعًا بين مستخدمي تويتر، وسط إشادة وانتقادات للخطوة "الجريئة".

البداية كانت بتناقل خبر نشرته صحيفة "المدينة"، تحدث عن قرار وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري، بتكليف الدكتور كونراد بيسيندورفر الرئيس السابق للإحصاء في النمسا، بالعمل رئيسًا لهيئة الإحصاء لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بداية من 5 يناير/كانون الثاني الجاري.

ووصف سعوديون القرار بأنه "استفزازي"، ويتجاهل ذوي الشهادات الجامعية و"الكفاءات الوطنية" الذين يواجهون شروطًا تعجيزية عند البحث عن وظائف، بينما يحصل عليها الأجانب "على طبق من ذهب"، على حد تعبيرهم.

بينما أشاد فريق آخر بالخطوة، التي اعتبروها "إيجابية وجريئة" لرفع كفاءة المؤسسة.

وذكر منتقدو قرار تكليف الدكتور كونراد بيسيندورفر برئاسة هيئة الإحصاء، أنه مُخالف لأمر ملكي صدر قبل نحو عامين، وقالوا إنه يحظر تعيين غير السعوديين في "أماكن حساسة".

كان رئيس هيئة الإحصاء يُعين في السابق بموجب أمر ملكي، وهو ما تم تعديله في نظام الهيئة الجديد، حسب ما قالت صحيفة "المدينة" السعودية.

وأوضحت الصحيفة إلى أن كونراد شغل منصب مدير عام المكتب الوطني للإحصاء في النمسا، منذ 2010، فيما عمل مستشارًا للسياسة الاقتصادية لرئيس وزراء النمسا في الفترة من 2008 - 2009.

وهكذا جاء التفاعل عبر تويتر تجاه القرار: