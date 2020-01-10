أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن استعداد بلاده للمساعدة في تحقيقات سقوط الطائرة الأوكرانية التي تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخميني في طهران، الأربعاء الماضي، وذلك في اتصال هاتفي لبومبيو مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الجمعة.

وعبر بومبيو، بحسب يان للخارجية الأمريكية، عن "أعمق التعازي" للرئيس الأوكراني في ضحايا الطائرة الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني في تغريدة له على تويتر، في أعقاب مكالمته مع بومبيو، إنه "ممتن لتعاطف الشعب الأمريكي والدعم القيم من الولايات المتحدة في التحقيق في أسباب الكارثة"، مضيفًا "تحتوي البيانات من الولايات المتحدة على معلومات مهمة للمساعدة في التحقيق".

ودعت المفوضية الأوروبية إلى "تحقيق موثوق به" في الحادث المميت لرحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في طهران ، وحثت جميع المشاركين في التحقيق على اتباع القواعد الدولية، وفق ما أعلنه المتحدث باسم المفوضية، الجمعة.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ستيفان دي كييرسمايكر، إنه "من المهم للغاية بالنسبة لنا، إجراء تحقيق مستقل وموثوق به في مجال السلامة المدنية تمشياً مع القواعد الدولية"، مضيفًا "نحن بحاجة إلى تحقيق مستقل ذي مصداقية، وهناك قواعد دولية وضعت لذلك ونتوقع من جميع المشاركين في التحقيق أن يتبعوها"، معربًا عن الاستعداد لتقديم أي مساعدة ضرورية في الحادث.

وتنفي السلطات الإيرانية، ادعاءات الولايات المتحدة وكندا، حول احتمالية إسقاط طهران للطائرة عن طريق الخطأ، حيث تزامن الحادث مع استهداف طهران لقاعدتين في العراق تضمان قوات أمريكية بهجمات صاروخية، في إطار الرد على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وسقطت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز بوينغ 737، والتي كانت تحمل على متنها 176 شخصا، عقب إقلاعها من مطار الخميني في طهران، فجر الأربعاء.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن "الشيء الواضح بالنسبة لنا ويمكننا أن نقوله على وجه اليقين هو أن هذه الطائرة لم تصب بصاروخ. كما قلت الليلة الماضية، هذه الطائرة اشتعلت فيها النيران لأكثر من دقيقة ونصف، وكانت في الهواء، والموقع يدل على أن الطيار كان يحاول العودة للمطار". وتابع بالقول إن الفيديو المتداول عن ضرب الطائرة "لا يمكن تأكيده علميا".