واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مصدر أمريكي مسؤول لـCNN، إن الولايات المتحدة استهدفت مسؤول عسكري إيراني آخر في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في اليمن، في نفس الليلة التي قتل فيها قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وأكد مصدر آخر على اطلاع بالأحداث، إن عملية استهداف المسؤول الإيراني في اليمن باءت بالفشل، فيما لم يقدم المصدران أي تفاصيل أخرى حول تفاصيل تلك العملية.

وأشار المصدر المسؤول، إلى أنه لا توجد أي عملية أوسع لاستهداف قادة فيلق القدس، في الوقت الحالي.

كانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نشرت في وقت سابق، تقريرًا حول ذلك الاستهداف، مشيرة إلى أن عبد الرضا شهلاي، القيادي في فيلق القدس، هو المستهدف في تلك العملية.

وتدعم إيران من خلال فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن والتي تسيطر على مقاليد الأمور في البلاد، بعد طرد الحكومة اليمنية من العاصمة صنعاء قبل عدة سنوات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق، الجمعة، إن بلاده استهدفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بعد معلومات تشير إلى تخطيط سليماني لهجمات وشيكة ضد مصالح الولايات المتحدة وقواتها في المنطقة.

وأصدرت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة على مسؤولين إيرانيين، وعدد من الشركات الإيرانية، في إطار الرد على الهجمات الصاروخية التي استهدفت القوات الأمريكية في العراق، فجر الأربعاء الماضي، على خلفية مقتل سليماني.