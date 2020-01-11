ما قد لا تعرفه عن السلطان قابوس "مهندس عُمان الحديثة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، نعيا بعد إعلان وفاة السلطان قابوس بن سعيد، فجر السبت، مؤكدا أنه "خدم شعبه وأشقاءه في الخليج بمحبة وعطاء".

جاء ذلك في تغريدة للعساكر على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "رحم الله السلطان قابوس بن سعيد وأجزل له المثوبة والمغفرة.. خدم بلاده وشعبه وأشقاءه في الخليج بمحبة وعطاء.. وأحسن الله عزاء إخواننا في سلطنة عمان وعظم أجرهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.."

وكان الديوان السلطان العُماني، قد أعلن وفاة السلطان قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر 97 عاما، بعد فترة حكم امتدت منذ العام 1970، معلنا الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

وذكر البلاط السلطاني في بيانه أن السلطان قابوس رحل "بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عامًا منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من يوليو/تموز 1970، وبعد مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة".