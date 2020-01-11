واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN Business) -- قال متحدث باسم شركة فيسبوك، في بيان لـ CNN Business، إن انستغرام وشركتها الأم (فيسبوك) يزيلا المشاركات المُعبرة عن دعم قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، امتثالا للعقوبات الأمريكية.

ودعت الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ إجراءات قانونية على مستوى البلاد ضد انستغرام، احتجاجًا على ذلك، كما أنشأت قسمًا على موقع إلكتروني حكومي، دعت عبره مُستخدمي التطبيق إلى تقديم أمثلة على المشاركات التي حذفها انستغرام، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية.

ويعد انستغرام أحد وسائل التواصل الاجتماعي الغربية القليلة التي لا يتم حظرها في إيران، بينما يتم حظر فيسبوك وتويتر، لكن بعض الإيرانيين يصلون إلى تلك المواقع باستخدام شبكات VPN.

وفي تغريدة له، وصف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، تصرفات انستغرام بأنها "غير ديمقراطية".

وقبل أكثر من 8 شهور على مقتله في غارة جوية أمريكية بالعراق، الأسبوع الماضي، أغلق انستغرام حساب قاسم سليماني على الشبكة في أبريل/نيسان الماضي، بعد أن صنفت الحكومة الأمريكية فيلق الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية أجنبية. وكان سليماني أحد قادة الحرس الثوري.

وقال متحدث باسم فيسبوك، في بيان: "نعمل بموجب قوانين العقوبات الأمريكية، بما في ذلك تلك المُتعلقة بتصنيف الحكومة الأمريكية لقوات الحرس الثوري الإيراني وقيادتها".

ونشر لاعب كرة القدم الإيراني علي رضا جهان بخش، الذي لديه حساب موثق في انستغرام، صورة لسليماني بعد وفاته. وقال جاهانبخش إنستغرام قد أزال الصورة.

وتم الإبلاغ عن تفاصيل عمليات إزالة انستغرام، في وقت سابق بواسطة Coda Story.

وكجزء من امتثالها لقانون الولايات المتحدة الأمريكية، قال المتحدث باسم فيسبوك، تزيل الشركة تزيل الحسابات التي يديرها أو من ينوب عن الأشخاص والمنظمات الخاضعين للعقوبات.

وقال المتحدث باسم الشركة إنه يزيل أيضًا المشاركات التي تُثني على تصرفات الأطراف والأفراد الذين تطالهم العقوبات، وتسعى للمساعدة في دعم سياساتهم.

وتواصلت CNN Business مع شركتي تويتر وجوجل للتعليق على تساؤلها حول كيفية تعاملهما مع المحتوى المُتعلق بالأشخاص الذين تفرض عليهم الحكومة الأمريكية عقوبات.