دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، لمتابعة "التقصير المحتمل" في حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية بعد إقلاعها من العاصمة الإيرانية، طهران، من قبل الدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقال خامنئي في بيان أصدره السبت: "مصيبة مصرع ركاب الطائرة الاوكرانية في الحادث اصبحت بالنسبة لي أعظم ايلاما بكثير بعد الاطلاع على نتائج تحقيقات الاركان العامة للقوات المسلحة حول الحادث وثبوت وقوع الخطأ البشري فيه"، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية.

ووجه المرشد الإيراني توصية من أجل متابعة "التقصير المحتمل" في الحادث، وطلب من الجهات المعنية إجراء الرقابة والمتابعة اللازمتين لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

وكان قد اعترف الحرس الثوري الإيراني بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة، وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن سبب الحادث يعود إلى "خطأ بشري"، في حين أشار قائد القوة الجوفضائية في في الحرس الثوري إلى أن الحادثة ناجمة عن "قرار خاطئ".

وكانت قد سقطت الطائرة الأوكرانية، فجر الأربعاء، بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار الخميني في العاصمة الإيرانية، طهران، ما أسفر عن مقتل 176 راكبا كانوا على متنها، وقد نفت إيران في البداية مسؤوليتها عن الحادثة وألغت بشكل قطعي فرضية أن تكون ناجمة عن استهداف صاروخي للطائرة من جانبها.