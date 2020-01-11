نتنياهو يعزي بوفاة السلطان قابوس ويعلق على تصريحات هيثم بن طارق

ما قد لا تعرفه عن السلطان قابوس "مهندس عُمان الحديثة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السلطان قابوس بن سعيد، واصفا إياه بـ"الزعيم العظيم" ومرحبا بتصريحات السلطان الجديد، هيثم بن طارق بن تيمور، حول استمرار السياسة الخارجية العُمانية على النهج نفسه.

وقال نتنياهو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أتقدم بالتعازي للشعب العماني وأشارك في حزنه العميق إثر رحيل السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله. وجه السلطان الراحل قبل عام دعوة لزوجتي ولي للقيام بزيارة هامة ومؤثرة للغاية لعمان، عرض خلالها مساعدته في دفع السلام والاستقرار في المنطقة قدما"، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة أخرى قائلا: "كان السلطان قابوس زعيما عظيما عمل دون هوادة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقتنا. أصبحت سلطنة عمان تحت قيادته دولة مركزية ومتقدمة".

وتابع نتنياهو قائلا حول السلطان الجديد: "أهنئ السلطان الجديد هيثم بن طارق على تعيينه وأرحب بتصريحاته التي أكدت على استمرار السياسة الخارجية العمانية وعملها من أجل تحقيق السلام في المنطقة"، على حد تعبيره.

وكان قد زار رئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته عُمان في أكتوبر/تشرين أول من عام 2018 والتقى السلطان قابوس في ذلك الحين، وقد كانت تلك أول زيارة رسمية لنتنياهو إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعلن البلاط السلطاني العُماني وفاة السلطان قابوس بن سعيد، فجر السبت، وسُمي هيثم بن طارق سلطانا للبلاد خلفا له.