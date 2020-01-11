ما قد لا تعرفه عن السلطان قابوس "مهندس عُمان الحديثة"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن التلفزيون العماني الرسمي في شريط عاجل عن خلافة هيثم بن طارق بن تيمور، للسلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية، مساء الجمعة، وفقا لبيان صادر عن البلاط السلطاني.

وذكرت صحيفة الرؤية العمانية أن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح السبت، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

وبرزت تصريحات سابقة للسلطان الجديد عندما كان وزيرا للثقافة والتراث، كتلك التي أدلى بها على هامش فعاليات منتدى الابتكار التقني في التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019 في مسقط، حيث قال إن "الحراك العلمي وتوجه مختلف قطاعات الدولة نحو العناية بالابتكار والمعرفة التقنية يأتي في ظل التوجه الحكومي لتكملة منظومة التقانة والانضمام لثورة المعرفة الحديثة التي صارت الآن ضرورة من ضرورات العلم والمعرفة واداة مهمة للتواصل والتعليم منذ المراحل الأولى الى المراحل الجامعية العليا".

وبكلمة منشورة له على الموقع الرسمي لوزارة الثقافة والتراث المانية، قال فيها السلطان هيثم: "وزارة التراث والثقافة في رسالتها تسعى بلا شك منذ تأسيسها لتحديث ادواتها العملية تماشيا مع التطورات العلمية، كتحديث منظومتها الالكترونية لتواكب بذلك الركب نحو دولة عصرية متكاملة الأداء متماسكة البناء، كما أنها أولت اهتماما كبيرا بكل ما من شأنه تسهيل الاجراءات وتذليل المصاعب والعقبات نحو تحقيق رسالتها النبيلة وأهدافها السامية كتطوير الخدمات الالكترونية لتختصر اهدافها؛ نحو غد أكثر وعيا بمتغيرات الحياة العصرية من تسارع في الاداء الحكومي ومتغير في المفهوم الإداري".

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