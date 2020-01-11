تداول 4 أسماء مرشحة لخلافة السلطان قابوس بن سعيد في حكم عُمان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن ديوان البلاط السلطاني وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر يناهز 79 عامًا، ليبرز موضوع من هو الخليفة المحتمل بضوء عدم تسميه السلطان الراحل لخليفة أو وجود وريث.

مجلس الدفاع في السلطنة دعا العائلة الحاكمة لاختيار خليفته في ولاية الحكم، كما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة، في الوقت الذي يتم تداول 4 أسماء هي الأبرز لخلافة السلطان الراحل، وهم كالتالي:

1- طارق بن تيمور، عم السلطان قابوس

2- أسعد بن طارق، ابن عم السلطان قابوس

3- هيثم بن طارق، أخ غير شقيق لأسعد بن طارق

4- شهاب بن طارق، أخ غير شقيق لأسعد بن طارق

ونصت المادة الخامسة بالدستور العماني على أن "نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركـي بن سعيد بن سلطان ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عُمانيين مسلمين"

ويتعين على مجلس الأسرة الحاكمة أن يقرر من يخلف السلطان خلال ثلاثة أيام من شغور المنصب، وفقا للدستور في السلطنة.