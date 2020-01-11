بث مباشر لتشييع السلطان قابوس بن سعيد

من عُمان إلى ألاسكا.. ما رأيك في رحلة استكشافية لأكثر بقاع الأرض عزلة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الديوان السلطان العُماني، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر 97 عاما، بعد فترة حكم امتدت منذ العام 1970، وفيما يلي نستعرض لكم بثا مباشرا لتشييع جثمانه حسب التلفزيون العماني الرسمي:

وقال البلاط السلطاني، في بيان بوقت مبكر من صباح السبت، إنه "ينعي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المُعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة".

وأضاف البيان أن السلطان قابوس رحل "بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50عامًا منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من يوليو/تموز 1970، وبعد مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة".

وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.