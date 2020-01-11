نشر السبت ، 11 يناير / كانون الثاني 2020

المشاهد الأولية لحطام الطائرة الأوكرانية بعد سقوطها في إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت، دعم بلاده للمتظاهرين الإيرانيين الذين احتشدوا بالآلاف احتجاجا على إسقاط الحرس الثوري الإيراني للطائرة الأوكرانية.

وقال بومبيو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "صوت الشعب الإيراني واضح، لقد سئموا أكاذيب النظام وفساد وسخافة ووحشية الحرس الثوري الإيراني في ظل كليبتوقراطية (حكم اللصوص) خامنئي".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في التغريدة نفسها قائلا: "نقف مع الشعب الإيراني الذي يستحق مستقبلا أفضل"، على حد تعبيره.

وتضمنت تغريدة بومبيو مقطع فيديو يُظهر جانبا من احتجاجات الطلبة الإيرانيين الذين طالبوا بكف يد الحرس الثوري عن حكم البلاد وتنحي المرشد، علي خامنئي.

واندلعت هذه المظاهرات بعد أن أعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية فجر الأربعاء، عن طريق "الخطأ" بالتزامن مع استهداف إيران لقاعدتين أمريكيتين في العراق.