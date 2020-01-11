دون وريث.. وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد بعد 50 عامًا في حكم السلطنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن ديوان البلاط السلطاني وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر يناهز 79 عامًا، حسبما أوردت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقال البلاط السلطاني، في بيان بوقت مبكر من صباح السبت: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله، ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المُعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة".

وأضاف البيان أن السلطان قابوس رحل "بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50عامًا منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من يوليو/تموز 1970، وبعد مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة.

وأشار البيان إلى مسقط اتبعت "سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا" في عهد السلطان قابوس.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول، قال الديوان إن السلطان قابوس في حالة صحية مستقرة، ويتابع عمليات العلاج، وسط مخاوف بشأن صحته في الآونة الأخيرة.

وكان سلطان عمان قد أجرى زيارة قصيرة إلى بلجيكا لتلقي لعلاج في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويشار إلى أن السلطان قابوس ليس له وريث من نسله، حيث انفصل عن زوجته الوحيدة بعد عامين من الزواج دون أن يكون لهما ذرية.

وحسب المادة السادسة من الدستور العُماني أو ما يسمى الكتاب الأبيض المُنظم لشؤون البلاد، يختار مجلس العائلة الحاكمة وريثاً للعرش، بعد أن يصبح شاغرًا.