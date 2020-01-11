ترامب: قاسم سليماني كان يخطط لاستهداف 4 سفارات

ما سر العداء بين أمريكا وإيران وكيف تصاعد التوتر بينهما؟

أبرز قدرات الصاروخ الذي قصفت به إيران قواعد أمريكية في العراق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني كان يخطط لاستهداف 4 سفارات قبل مقتله.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، الجمعة، أن سليماني كان يخطط لاستهداف 4 سفارات قبل قتله في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، يوم الجمعة الماضي.

وتابع الرئيس الأمريكي: "يمكنني أن أكشف أنني أعتقد أنها كانت ستكون أربع سفارات".

ويوم الخميس، قال ترامب، في تصريحات صحفية، إن سليماني كان يخطط لتفجير سفارة أمريكية، وأضاف: "أوقعنا وحشًا كاملا. كان ينبغي أن يحدث ذلك منذ وقت طويل. لقد فعلنا ذلك لأنهم كانوا يتطلعون لتفجير سفارتنا".

وأردف ترامب: "لقد فعلنا ذلك أيضًا لأسباب أخرى كانت واضحة جدًا. مات أحدهم... كانت نهاية وحش".

وأيد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) ما قاله ترامب، في وقت لاحق من يوم الخميس.

ونشر الجيش الأمريكي الآلاف من القوات العسكرية الإضافية في الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة، للمساعدة في تعزيز أمن الأفراد والمنشآت الأمريكية.

وبعد أن أطلقت إيران أكثر من 10 صواريخ على قاعدتين عراقيتين تضمان قوات أمريكية، يوم الأربعاء الماضي، تصاعدت التساؤلات حول ما إذا كانت إدارة ترامب قد نظرت بالكامل في تداعيات ضربة سليماني.

واليوم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات ضد 8 من كبار مسؤولي النظام الإيراني "الذين طوروا أهداف النظام المزعزعة للاستقرار"، فضلاً عن "أكبر مصنعي الصلب والألمنيوم والنحاس والحديد في إيران"، حسبما ورد في بيان الوزارة.

وشملت العقوبات الجديدة، التي جاءت في أعقاب استهداف طهران لقاعدتين عسكريتين في العراق تضمان قوات أمريكية، علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد رضا أشتياني نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، غلام رضا سليماني رئيس ميليشيا الباسيج التابعة لحرس الحرس الثوري الإسلامي.

ووقع الرئيس الأمريكي على أوامر تنفيذية تستهدف مصادر إيرانية للإيرادات لـ"دعم وتمويل البرنامج النووي الإيراني، وتطوير الصواريخ، وشبكات الإرهاب والوكالة الإرهابية، والنفوذ الإقليمي الخبيث"، حسبما ورد في بيان وزارة الخزانة الأمريكية.