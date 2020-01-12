دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لقاءه بنظيره الإيراني، حسن روحاني، الأحد، بـ"المثمر"، مشيرا إلى أن القنوات دائما مفتوحة مع من وصفهم بـ"الأشقاء" في إيران، وفقا لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية.

ونقلت فارس تصريحات لأمير قطر خلال مؤتمر صحفي جمعه بروحاني، وقال خلاله إن لقاء الرئيسين كان "مثمرا"، مشيرا إلى أن العلاقة بين الدوحة وطهران "تاريخية".

وأشار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أن القنوات مفتوحة دائما مع من وصفهم بـ"الأشقاء" في طهران، داعيا نظيره الإيراني لزيارة قطر، وقال في هذا الصدد: "نحن في انتظاره"، وفقا للوكالة الإيرانية.

وثمن أمير قطر موقف إيران تجاه بلاده خلال المقاطعة التي تفرضها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة، وبحث مع روحاني العديد من القضايا ومن ضمنها التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وكان قد وصل أمير قطر إلى طهران في وقت سابق الأحد بزيارة وُصفت بـ"المفاجئة"، هي الأولى له منذ توليه السلطة عام 2013، وفقا لما ذكرته وكالة مهر شبه الرسمية الإيرانية.

وتأتي زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى إيران في ظل التوترات المتصاعدة بين طهران وواشنطن، بعد أن قتلت الأخيرة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في محيط مطار بغداد، وردت الأولى بقصف قاعدتين عراقيتين تضمان قوات أمريكية.