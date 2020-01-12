إيران تستدعي السفير البريطاني بعد اعتقاله لوقت قصير في طهران

نشر الأحد ، 12 يناير / كانون الثاني 2020

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، السفير البريطاني في إيران روب ماكاير، بعد اعتقاله لبضع ساعات السبت، وسط احتجاجات مناهضة للحكومة اندلعت في أعقاب اعتراف طهران بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن "طريق الخطأ"، بحسب وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ايرنا)، الأحد، أن الخارجية الإيرانية تنتظر تقرير الشرطة مع تفاصيل حول اعتقال السفير البريطاني.

وقال مسؤولون إيرانيون إن الشرطة اعتقلته باعتباره "أجنبيًا مجهولا في تجمع غير قانوني"، وأنه أُطلق سراحه بمجرد التأكد من هويته.

وفي الوقت نفسه، أصر ماكير على أنه "لم يشارك في أي مظاهرات"، لكنه بدلاً من ذلك "ذهب إلى حدث تم الإعلان عنه لتأبين ضحايا مأساة الطائرة الأوكرانية".

وأكد السفير البريطاني أنه احتُجز "بعد نصف ساعة من مغادرته منطقة" الاحتجاج، وهو ما يتناقض مع ما قالته بعض وسائل الإعلام الإيرانية شبه الرسمية بأنه قد تم اعتقاله في وسط الحشد.

وفي بيان صدر يوم السبت، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "إن اعتقال سفيرنا في طهران دون أي سبب أو تفسير يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

وحاولت CNN التواصل مع الخارجية البريطانية للحصول على أي تعليق حول استدعاء سفيرها في إيران.