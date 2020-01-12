قوات حفتر تعلن وقف إطلاق النار في ليبيا وحكومة السراج ترد بـ4 نقاط

نشر الأحد ، 12 يناير / كانون الثاني 2020

نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

حفتر لـCNN: لن نتعاون مع أي عمل عسكري أوروبي بليبيا ويجب رفع الحظر عن الجيش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات شرق ليبيا المعروفة باسم "الجيش الوطني الليبي" والتي يقودها المشير خليفة حفتر، وقف إطلاق النار في مناطق غرب ليبيا، الأحد، على أن تلتزم حكومة الوفاق الليبية برئاسة السراج في ذلك.

وتوعد المسماري برد قاس على أي خرق لهذه الهدنة التي تأتي بعد أشهر على العمليات التي أطلقها حفتر ضد من وصفهم بـ"المجموعات الإرهابية" في طرابلس.

من جهتها علقت حكومة الوفاق الليبية في بيان، قالت فيه: "استجابة لدعوة رئيس الجمهورية التركية والسيد رئيس جمهورية روسيا الاتحادية لوقف إطلاق النار يعلن رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي وقف إطلاق النار الذي يبدأ من الساعة 00:00 بتاريخ الـ12 يناير 2020 ويؤكد على:

1- الشروع فورا بوقف إرسال اللجان العسكرية المقترحة من الطرفين لإعداد الإجراءات الكفيلة لوقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة.

2- تدعم حكومة الوفاق الوطني المسار السياسي عبر مؤتمر برلين من خلال مؤتمر وطني ليبي يضم جميع الأطراف والتوجهات السياسية.

3- تدعو حكومة الوفاق الوطني جميع الدول المعنية بالملف الليبي إلى دعم مسار الحل السلمي..

4- حقنا المشروع بالدفاع عن النفس بالرد على أي هجوم أو عدوان قد يحدث من الطرف الآخر.