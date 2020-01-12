دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، إن النظام الملكي هو أقرب للشعوب العربية وذلك في تعقيب على الانتقال السلس للسلطة في عُمان بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد وتولي السلطان هيثم بن طارق.

جاء ذلك في مقابلة أجراها المغامسي على قناة MBC حيث قال: "انتقال السلطة بهذه الطريقة، لا شك أن له الكثير من الدلائل، من أولها وإن كان هذا من طرف خفي، أن الشعوب العربية أقرب إليها النظام الملكي في الاستقرار والسكينة واليسر في انتقال السلطة كما حدث في سلطنة عُمان الشقيقة.."

وتابع قائلا: "الأمر الثاني يظهر أن النظام في سلطنة عُمان في تسلسل انتقال الحكم كان بينا واضحا لا يدفع إلى الريبة ولا يحيل على الشك ويعين الخلف على أن يأخذ عن السلف ويسلم له الجميع فقد رأينا فيما أعلن أن رئيس المحكمة العليا ومجلس الدفاع ومجلس الشورى وافراد الأسرة الحاكمة في عُمان كلهم توافقوا على ما كتبه في وصيته السلطان قابوس رحمة الله تعالي عليه في أن يكون خلفه من بعده جلالة السلطان هيثم بن طارق فهذا له دلالة كبيرة جدا.."

وأردف: "كما أن الدلالة في شعب عُمان نفسه، يعني الشعب العماني فيه رقي وفيه حضارة وقدرة على التعايش والتقبل وهذا من أسباب بقاء الشعوب وأسباب نمائها وهذه هي الحضارة والثقافة بمعناها الحقيقي.."