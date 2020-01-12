دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أن على دول المنطقة أن تشكر القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، لأنهما حفظا أمن واستقرار المنطقة.

وقال نصرالله في كلمة له الأحد، إن هزيمة تنظيم داعش في العراق حمت دول المنطقة مثل الأردن ودول الخليج وتركيا وإيران من الخطر، في إطار إشارته إلى الدور الذي لعبه كل من سليماني والمهندس في المنطقة.

وأضاف الأمين العام لحزب الله قائلا إن على دول المنطقة أن تتوجه بالشكر للقائدين العسكريين اللذين استهدفتهما أمريكا بغارة عبر طائرة مسيرة مطلع العام الجاري، بسبب الدور الذي لعباه في سبيل حفظ أمن واستقرار المنطقة.

وأشاد نصرالله بدور سليماني في عملية إعادة الإعمار التي أجريت بعد حرب تموز عام 2006 بين حزبه وإسرائيل، مشيرا إلى أنه ساهم بتمويل هذه العملية.

وجدد الأمين العام لحزب الله التأكيد على وجهة نظره بأن داعش صنيعة أمريكية مشيرا إلى أن كل مجزرة ترتكب في مسجد أو كنيسة يجب أن تتهم واشنطن بالوقوف خلفها، واصفا إسرائيل بـ"الأداة بيد أمريكا".

وانتقد نصرالله وصف البعض للجهات الحليفة لإيران بـ"الأدوات" مشيرا إلى أن هذه الجهات هي "حليفة وصديقة" لطهران، إذ لا تطلب الأخيرة منها شيئا، على حد تعبيره.