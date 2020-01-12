ماذا قال أمير الكويت لسلطان عُمان لدى تعزيته بوفاة قابوس بن سعيد؟

نشر الأحد ، 12 يناير / كانون الثاني 2020

ما قد لا تعرفه عن السلطان قابوس "مهندس عُمان الحديثة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول عدد من المغردين مقطع فيديو يُظهر تعزية أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصابح، لسلطان عُمان الجديد، هيثم بن طارق، بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، لتثير كلمات الشيخ صباح ردود فعل واسعة على تويتر.

وقال أمير الكويت لدى تعزيته سلطان عُمان: "ما مات الله يرحمه، أنتم موجودون"، في إشارة إلى رحيل السلطان قابوس وإلى ثقته بالسلطان الجديد.

أثارت كلمات الشيخ صباح ردود فعل واسعة على تويتر، إذ قال أحد المغردين: "أمير الانسانية الشيخ صباح الأحمد لـ جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظهما الله: (قابوس مامات وانتوا موجودين). هكذا هي لغة الملوك. شكراً".

من جانبه، علق مغرد آخر على المقطع قائلا: "رغم كبر سنه.. سمو أمير الكويت يتجشم عناء السفر ليقدم واجب العزاء بقصر العلم العامر، ويواسي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق يقوله: قابوس ما مات وأنتم موجودين. شكرا أمير الإنسانية".

وكان قد أعلن البلاط السلطاني العُماني عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد فجر السبت، عن عمر يناهز الـ79 عاما وسُمي هيثم بن طارق خلفا له.

وفيما يلي بعض التعليقات على تعزية أمير الكويت: