أمير قطر يتوجه إلى سلطنة عُمان ويلتقي روحاني في إيران

ما قد لا تعرفه عن السلطان قابوس "مهندس عُمان الحديثة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— غادر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، بلاده، الأحد، متوجها إلى سلطنة عُمان على رأس وفد لتقديم العزاء بوفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.

جاء ذلك وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء القطرية، دون تقديم تفاصيل عن أعضاء الوفد المرافق للأمير أو مدة الزيارة التي سيقوم بها.

وفي شريط عاجل، نشرت قناة الجزيرة القطرية خبرا قالت فيه إن أمير البلاد يتوجه إلى إيران حيث سيلتقي بالرئيس الإيراني، حسن روحاني.

وكان أمير قطر قد نشر تغريدة معزيا بوفاة السلطان قابوس، على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "هذا يوم حزين لجميع الشعوب الخليجية كما للأشقاء في عمان.. ببالغ الأسى تلقينا في قطر نبأ رحيل السلطان قابوس إلى رحمة الله تعالى تاركا وراءه بلدا ناهضا وإرثا عظيما يعتز به الجميع. إنه فقد كبير للأمتين العربية والإسلامية.. نعزي الشعب العماني الشقيق ونسأل الله لجلالته الفردوس الأعلى".

وكان ديوان البلاد السلطاني في عُمان قد أعلن وفاة السلطان قابوس، مساء الجمعة، تلاه إعلان تنصيب السلطان، هيثم بن طارق خلفا له، بعد اجتماع ضم مجلس الدفاع ومشرعين وأعضاء بالعائلة الحاكمة.