رئيس وزراء قطر الأسبق يغرد عن دلالات الانتقال "السلس" للسلطة في عُمان

ما قد لا تعرفه عن السلطان قابوس "مهندس عُمان الحديثة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشاد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، بالانتقال السلس لسلطة في عُمان، عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد وتنصيب هيثم بن طارق سلطانا جديدا للبلاد.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للمسؤول القطري السابق، قال فيها: "رحم الله جلالة السلطان قابوس لقد عرفته عن قرب لسنوات طويلة واستفدت من حكمته وكيفية تعامله مع القضايا الصعبة فهو لا يتغير في الأساسيات التي تحكم سياسته فهو حازم وحكيم في نفس الوقت. فالثبات والرصانة هي جزء مهم من شخصيته.."

وتابع قائلا: "لست هنا بصدد ذكر مواقف كثيره بين البلدين تؤكد على عمق الرؤية ورقي التعامل، كذلك عرفت قابوس الإنسان الذي كان يتعامل بمنتهى اللطف والود معي شخصياً وأيضاً في مواقف كثيره لست في صدد ذكرها، رحمك الله وأسكنك في فسيح جناته.."

وأردف: "كما أتمنى لجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور الذي عرفته وتعاملت معه كل التوفيق والنجاح فنعم الخلف لنعم سلف. وأود ان اشيد بالانتقال السلس للسلطة وهذا يدل على حرصهم على استقرار الوطن وان سلامة الوطن واستقراره تأتي في مقدمة أولويات العائلة الحاكمة والشعب العماني الشقيق".