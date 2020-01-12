أول بيان من ترامب على وفاة السلطان قابوس: عمل مع 9 رؤساء أمريكيين

نشر الأحد ، 12 يناير / كانون الثاني 2020

ما قد لا تعرفه عن السلطان قابوس "مهندس عُمان الحديثة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بيانا معزيا بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، الذي أعلن ديوان البلاد السلطاني وفاته مساء الجمعة وتنصيب السلطان هيثم بن طارق، خلفا له.

وقال ترامب في البيان الذي نشره البيت الأبيض: "ميلانيا وأنا حزنا جدا لخبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، ونعبر عن تعازينا الحارة للشعب العُماني، كالزعيم الأطول خدمة في الشرق الأوسط، السلطان قابوس جلب السلام الازدهار لدولته وكان صديقا للجميع.."

وتابع ترامب في بيانه: "جهوده غير المسبوقة بالانخراط بالحوار وتحقيق السلام في المنطقة أظهرت لنا أهمية الاستماع إلى كل وجهات النظر، السلطان قابوس كان شريكا وصديقا حقيقيا للولايات المتحدة، عمل مع تسعة رؤساء أمريكيين مختلفين.."

وأردف ترامب قائلا: "سنخلد ذكراه عبر الاستمرار بتقوية الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وعُمان، السلطان قابوس سيفتقد حقا، وتعازينا تكمن بمعرفة أن إرثه القوي سيبقى".