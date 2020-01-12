دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش الأمريكي أن أحدا من أفراده أو أفراد التحالف لم يكن في قاعدة بلد لجوية في العراق، أثناء سقوط 8 قذائف هاون عليها في وقت سابق الأحد.

وقال الجيش الأمريكي لـCNN إن القاعدة لم تضم أحدا من أفراده أو أفراد التحالف عند استهدافها، وذلك بعد أيام قليلة من ضرب قاعدتين جويتين تضمان قوات أمريكية في العراق من قبل الحرس الثوري الإيراني.

من جانبه، كان قد أكد التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا لـCNN أن سقوط القذائف لم يسفر عن إصابة أحد من أفراده.

يذكر أن الجيش العراقي كان قد أعلن عن سقوط 8 صواريخ كاتيوشا على القاعدة الجوية (التي تضم قوات أمريكية ومتعاقدين) ما أسفر عن إصابة 4 من ضباط سلاح الجو العراقي.