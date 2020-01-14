بشار الأسد يمنح قاسم سليماني وسام "بطل الجمهورية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منح الرئيس السوري بشار الأسد، قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أمريكية، وسام "بطل الجمهورية العربية السورية"، حسب ما أوردته وكالة أنباء إرنا الإيرانية الرسمية.

وقالت إرنا إن التكريم جاء على هامش زيارة وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب، طهران، الاثنين، فيما استقبله نظيره الإيراني أمير حاتمي.

وأوضحت الوكالة الرسمية أنه على هامش اللقاء سلم أيوب إلى حاتمي وسام "بطل الجمهورية العربية السورية"، الذي منحه الرئيس السوري لسليماني في 3 يناير/كانون الثاني، أي في اليوم التالي لمقتله.

وذكرت إرنا أن الوسام سيتم تسليمه لأسرة سليماني "تقديرًا وتثمينًا لجهوده الكبيرة في سياق مكافحة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى في سوريا".

وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي إن سليماني قتل بعد وقت قصير من خروجه من مطار بغداد، وأنه كان عائدًا على متن طائرة من سوريا.