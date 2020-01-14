بومبيو: قتل سليماني جزء من "استراتيجية أكبر" لردع إيران

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، بقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، واصفًا إياه بأنه "جزء من استراتيجية أكبر للردع"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة حذرت الإيرانيين من المساس بأرواح الأمريكيين.

وتعد تصريحات بومبيو، تحولًا في موقف الإدارة الأمريكية حول غارة مقتل سليماني، حيث كان المسؤولون الأمريكيون يؤكدون أن استهداف سليماني، جاء بعد تهديد بهجمات وشيكة.

وأضاف بومبيو، في كلمة في معهد ستانفورد هوفر، أن "هناك استراتيجية أكبر في هذا الصدد"، "الرئيس ترامب وفريق الأمن القومي يعيدون إنشاء الردع - الردع الحقيقي - ضد جمهورية إيران الإسلامية".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، "على الجانب العسكري، لقد حذرنا الإيرانيين مرارًا وتكرارًا - لقد فعلت ذلك شخصيًا - من أن الهجوم الذي أودى بحياة الأمريكيين لن يتم التسامح معه. واختبرونا، كما اختبروا الإدارات السابقة وكذلك مرات عديدة من قبل. وقد شجعهم التهاون في الماضي. لكن في 27 ديسمبر، وبعد التوجه باستهداف سليماني، غيرنا ذلك".

وقتل قاسم سليماني وعدد من أفراد الحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد، وذلك على خلفية هجمات وشيكة كان يخطط لها سليماني لاستهداف المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، حسبما أعلن مسؤولون في الإدارة الأمريكية، في وقت سابق.