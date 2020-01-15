مفتي مصر لـCNN: القرآن لا يبرر أفعال داعش وعلى الشباب ألا يغتروا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت جملة وردت في امتحان للغة العربية في مصر نسبت جملة "مصر مهد الحضارة" إلى قول في القرآن، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمنطقة البحيرة، قال في تعقيب على ذلك وفقا لما نقلته بوابة الأهرام إنه "أحال واضع امتحان اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي بإدارة كوم حمادة للتحقيق، بسبب الخطأ الذي ظهر في ورقة الامتحان".

وأضاف وكيل الوزارة، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام في تقريرها المنشور، الاثنين: "فور وصول ورقة الامتحان له قرر إحالة واضع الامتحان للتحقيق للتأكد من مسئوليته عن الخطأ، وفى حالة ثبوت الواقعة سيتم مجازاته وحرمانه من وضع الامتحانات".

وذكر تقرير الأهرام أن "سؤال الخط في امتحان اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي، بإدارة كوم حمادة قد تضمن خطأ، حيث ورد في السؤال ’قال تعالى: (مصر مهد الحضارة وكنانة الله فى أرضه)‘، حيث نسب واضع الامتحان هذه العبارة للقرآن الكريم بالخطأ".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء حول هذه القضية: