دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن وزيرا البترول والطاقة في مصر وإسرائيل، طارق الملا ويوفال شاينتز، بدء تدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، الأربعاء.

وقال وزير البترول المصري، في بيان لوزارته، إنه ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر اليوم "يمثل تطور هام يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز".

وحسب البيان، أشارت الوزارة إلى أن الملا وشاينتز سيعلنا ذلك في مؤتمر وزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، يوم غدٍ الخميس، في القاهرة.

وعلى هامش المؤتمر، سيعلن وزراء الطاقة في مصر وقبرص وإسرائيل واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين، تدشين منظمة إقليمية للغاز.

وفي 19 فبراير/شباط 2018، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها وقعت صفقة وصفتها بأنها "تاريخية" لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وذلك بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات.

وقتها، قال الرئيس المصري عبدالفتاح ‫السيسي مُخاطبًا الشعب المصري: "احنا جبنا جون يا مصريين في موضوع الغاز، ولو معملناش كده، كانت راحت لدولة تانية"، ضمن حديثه عن مساعيه لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.

وقبل نحو عقد من الزمن، كانت إسرائيل تستورد الغاز من مصر حتى تعرضت خطوط نقل الغاز في سيناء قد تعرضت للاستهداف مرات عديدة، وذلك بين عامي 2011 و2012.

وفي خطوة مُماثلة، بدأت إسرائيل ضخ الغاز إلى الأردن في مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، وسط اعتراضات داخل مجلس النواب الأردني على الخطوة.