صحفي إسرائيلي يصور تقريرا من مدينة جدة السعودية.. فماذا جاء فيه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، تقريرا لصحفي إسرائيلي من قلب مدينة جدة السعودية، قالت إنه الأول من نوعه منذ أن فتحت المملكة باب منح تأشيرات سياحة لمواطني 50 دولة.

ونشرت الصفحة الرسمية للخارجية الإسرائيلية على موقع تويتر (إسرائيل بالعربية) التقرير وقالت إنه لصحفي إسرائيلي يحمل جنسية دولة أخرى.

وتضمنت تغريدة الخارجية الإسرائيلية ما يلي: "صحفي إسرائيلي عد تقريرا خاصا لقناة آي24نيوز الإسرائيلية من جدة في السعودية للمرة الأولى منذ فتحت المملكة أبوابها لاستقبال سياح من خمسين بلدا مختلفا. للصحفي جواز سفر أجنبي".

وأظهر المقطع الصحفي وهو يصور تقريره من جدة ويتحدث عن الانفتاح الذي شهدته المملكة في عهد الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن إعلاميا سعوديا كان قد زار إسرائيل قبل أشهر وتعرض لهجوم من قبل عدد من الفلسطينيين أثناء مروره في أحد شوارع مدينة القدس.