نشر الثلاثاء ، 14 يناير / كانون الثاني 2020

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ألقت سوريا باللوم على إسرائيل في مهاجمة قاعدتها الجوية في الجانب الغربي من البلاد، يوم الثلاثاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) نقلاً عن مصدر عسكري.

وأوضحت "سانا" أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري واجهت "عدوانا جويًا شنته الطائرات الحربية الإسرائيلية على مطار T4 في حمص"، وفق ما أوردته وكالة سانا.

وأضافت "سانا" أن "الدفاعات الجوية للجيش اعترضت على الفور الصواريخ المعادية وأسقطت عددًا منها"، وأن 4 صواريخ "وصلت إلى المنطقة المستهدفة"، مما تسبب في بعض الأضرار.

ورد الجيش الإسرائيلي على طلب CNN الحصول على تعليق، قائلا إنه لا يرد على تقارير لوسائل الإعلام الأجنبية.

وتقع قاعدة T-4 الجوية في موقع استراتيجي بين مدينتي حمص وتدمر السورية. كانت القاعدة نقطة انطلاق أساسية للطائرات السورية والروسية.