نيويورك تايمز تنشر فيديو للحظة استهداف الطائرة الأوكرانية بإيران

(CNN)-- أعدت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً عن مقطع فيديو نشر مؤخراً تقول إنه يظهر استهداف صاروخين لطائرة رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية 752 في 8 يناير/ كانون الثاني الحالي.

وكانت السلطات الإيرانية قد اعترفت من قبل بأن الجيش الإيراني أسقط الطائرة. وفي 11 يناير/ كانون الثاني، قال الجنرال أمير علي حجي زاده، قائد الحرس الثوري في إيران، إن الطائرة أسقطت بصاروخ قصير المدى وتم التعرف عليها خطأً على أنها صاروخ كروز من قبل مشغّل الدفاع الجوي.

ولم تشر إيران من قبل إلى أن الطائرة قصفت مرتين.

وغرّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، في إشارة إلى "صواريخ" متعددة لكنه لم يقدم أي توضيح. وجاء في تغريدته أن "التحقيق الداخلي للقوات المسلحة خلص إلى أن الصواريخ أُطلقت بسبب خطأ بشري تسبب في التحطم المروع للطائرة الأوكرانية ومقتل 176 شخصًا بريئًا. تستمر التحقيقات في تحديد هذه المأساة الكبيرة والخطأ الذي لا يغتفر ومقاضاة مرتكبيه،" لكنه لم يؤكد عدد الصواريخ التي تم إطلاقهم.