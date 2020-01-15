دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الناشط المصري، وائل غنيم، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعادة تفعيل صفحة "كلنا خالد سعيد" على فيسبوك والتي اعتبرها البعض الشرارة التي أشعلت ثورة 25 يناير 2011 في مصر.

وفي أول تدوينة على الصفحة منذ الـ3 من يوليو 2013، كتب وائل غنيم وهو أحد القائمين على الصفحة: "تحيا مصر"، تبعتها تدوينة أخرى كتب فيها: "النهاردة يوم 15.. يوم 25 يناير هو عيد الشرطة وعيد الثورة ويوم أجازة رسمية.. لو كل واحد فينا صالح خمسة بس من قرايبه وحبايبه اللي قاطعهم بسبب الثورة. والله ما حد هيعرف يقف قصادنا. تحيا مصر ويللا نبهر العالم".

وفي مقطع فيديو على الصفحة، قال وائل غنيم إنه يريد الحديث عن الثورة من وجهة نظره باعتبار أن صفحة "كلنا خالد سعيد" هو من قام بتأسيسها وكتب أغلب التدوينات فيها.

من هو خالد سعيد؟

ناشط مصري توفي في عهدة الشرطة المصرية بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية بتاريخ الـ6 من يونيو 2010، واعتبرت القضية التي صدرت بها أحكام ضد عدد من عناصر الشرطة المصرية، إحدى أسباب الإطاحة بنظام الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء في ردود على إعادة تفعيل هذه الصفحة: