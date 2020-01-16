دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار داعية سعودي جدلا واسعًا، بعد قوله إن استقلال الفتاة وعيشها في سكن آخر وحدها عقب بلوغها سن الرشد يعتبر "حقا مشروعا".

وتيرة الجدل جاءت بعد ظهور الشيخ عبدالله المعيوف في برنامج "معالي المواطن" على قناة MBC، مساء الأربعاء، وقوله إنه "بعد أن تبلغ الفتاة سن الرشد وتسكن في مكان معلوم لوحدها، فإنها تكون قد مارست حق مشروع من أبسط حقوقها في الحياة".

وتساءل المعيوف: "لماذا نأتي عند الذكر عندما يخرج ويقرر أن يستقل ونقول يا أخي ما عليك شىء، لكن إذا اختارت الفتاة أن تستقل في مدينة آمنة كنا نعارض هذا الحق"، مؤكدًا أن هذا حقها.

وعبر تويتر، وجه سعوديون انتقادات إلى المعيوف، وقال بعضهم إنه لم يستند على شئ في حديثه، فيما تناول آخرون الجدل الدائر على نحو ساخر، بين تعليقات تهكمية.

بينما تسبب ظهور اسم الداعية السعودي في قائمة أكثر الموضوعات تداولا في السعودية في حالة ارتباك لدى جمهور نادي الهلال السعودي، الذين اعتقدوا في البداية أن الوسم المتداول يتحدث عن حارس الفريق عبدالله المعيوف.

وسبق أن أثار الداعية السعودي، الذي يعرف نفسه بأنه مستشار شرعي، جدلا حول أحاديثه، ففي وقت سابق قال إن "النظر المحرم ليس هو مطلق النظر، ولكن هو النظر الذي يكون بشهوة".