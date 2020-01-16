جوعان بن حمد شقيق أمير قطر يغرد عن دور "وساطة" لقيادة المنطقة للسلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، إن بلاده تقوم بدور "الوساطة لقيادة المنطقة إلى السلام"، مؤكدا على أن "الجميع يثق بقدرة الدوحة".

جاء ذلك في تغريدة للشيخ القطري على صفحته بتويتر، حيث قال: "تقوم دولة قطر بدور الوساطة لقيادة المنطقة إلى السلام بعدما اشتبكت المصالح وتضاربت المشاريع الإقليمية والدولية.. الجميع يثق في قدرة الدوحة على تقريب وجهات النظر بين العواصم المتخاصمة وإطفاء الحرائق التي أشعلتها أخطاء متراكمة.."

ويأتي تصريح الشيخ جوعان بعد نشاط دبلوماسي قطري خلال الأيام القليلة الماضية تمثل بأول زيارة لأمير قطر إلى إيران منذ توليه منصبه في العام 2013 وسط استقبال رسمي كامل كان على رأسه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وفقا لتقارير نقلتها وكالتي الأنباء الرسميتين في طهرون والدوحة.

وآخر هذه التحركات القطرية، كان اجتماع وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع مسؤولين عراقيين، الأربعاء، "لبحث العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين و مستجدات الأوضاع في المنطقة"، وفقا لتغريدة نشرها الوزير على صفحته الرسمية بتويتر، مضيفا: "جددت التأكيد على وقوف دولة قطر بجانب العراق الشقيق في جهود التهدئة و خفض التصعيد بعد الأحداث الأخيرة".