نشر الأربعاء ، 15 يناير / كانون الثاني 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، إعلان السلطات الإسرائيلية إقامة 7 محميات طبيعية وتوسعة 12 أخرى قائمة في "مناطق ج" بالضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إن هذه الخطوة المُدانة تشكل "خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال تعزيز الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة".

وشدد الفايز على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، على رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، حسب بيان الخارجية الأردنية.

وتشكل مناطق ج نحو 60% من أراضي الضفة الغربية. وتخضع لسيطرة مدنية وعسكرية إسرائيلية، فيما تقدم السلطة الفلسطينية خدمات الصحة والتعليم، حسب اتفاقية أوسلو الثانية المُوقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في سبتمبر/أيلول 1995.