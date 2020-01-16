نشر الخميس ، 16 يناير / كانون الثاني 2020

منها عربية.. كم عدد المواقع التراثية على قائمة "اليونسكو"؟

اليونسكو تضع "اليوغا" و"كورسي" و"تشاريرا" في قائمة التراث العالمي

ما سبب اختيار السعودية 51 دولة فقط في التأشيرة السياحية الجديدة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، موافقته بتعيين الأميرة، هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، مندوبة للمملكة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أو ما يُعرف بـ"يونسكو".

الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن

وفيما يلي نستعرض لكم نبذة عن مسيرتها المهنية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:

- حاصلة على ماجستير العلوم في الاقتصاد من معهد الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) التابع لجامعة لندن.

- بدأت مسيرتها المهنية في العمل الأكاديمي في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود.

- مسؤول مشاريع ومسؤول وطني، بين عامي 2009 و2016، في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP

- رئيسة لقطاع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)بوزارة الاقتصاد والتخطيط ووكيلاً مساعداً مكلفاً لشؤون مجموعة العشرين.

- الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط.