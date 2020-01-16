دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الإعلامي القطري، جابر الحرمي، مقطع فيديو للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، والملقب بـ"الأمير الوالد" خلال تقديم العزاء بوفاة السلطان قابوس في مسقط.

جاء ذلك في تغريدة للحرمي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق كتب فيه: "موقف مؤثر لسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خلال القيام بواجب العزاء للسيد فهد بن محمود آل سعيد في المغفور له إن شاء الله السلطان قابوس.."

وكان الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، قد تطرق إلى العلاقة التي جمعت الشيخ خليفة بن حمد والسلطان قابوس بتغريدة على صفحته بتويتر، حيث قال: "كانت بين الراحل السلطان قابوس وسمو الأمير الوالد محبة أخوية وتفاهم عميق وعلاقة خاصّة جدا"، ناشرا عددا من الصور من لقاء "الأمير الوالد" مع شخصيات عُمانية خلال مراسم العزاء.

وانقسمت ردود فعل المغردين بين من أيد أن الفيديو بالفعل "مؤثر" وبين من عارض ذلك، لتنال التغريدة نحو 2000 تفاعل بعد أقل من 24 ساعة على نشرها، مساء الأربعاء، وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء في ردودهم على التغريدة: