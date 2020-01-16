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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، صورة للأخير مع مجموعة من الأمراء والوزراء في المخيم الشتوي بمنطقة العُلا، مثيرا تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المصور السعودي، بندر الجلعود قد نشر الصورة على صفحته بتويتر، ليعلق صاحب حساب "نبض" على تويتر واضعا علامة على شخص يقف إلى يسار محمد بن سلمان، متسائلا: "هذا مو سعود القحطاني؟" قبل أن يرد عليه صاحب حساب Nasser-alq قائلا إن هذا الشخص هو "نائب امير الرياض".

ويذكر أن منطقة العلا شهدت إقامة فعاليات وثقافية متعددة زارها عدد من الفنانين من بينهم كاظم الساهر بالإضافة إلى زعماء ومسؤولين تقدمهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، مع ولي عهده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء على هذه الصورة: