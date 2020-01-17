دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تناول المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، موضوع مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بعملية للقوات الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

ووصف خامنئي في أول خطبة جمعة يلقيها منذ 8 سنوات "شهادة" سليماني وإطلاق الصواريخ الإيرانية ضد القواعد التي تستضيف قوات أمريكية بأنها "عمل إلهي"، حيث قال: "ما حدث لا يمكن أن يكون سببه عامل بشري، فقط يد الله.. واليوم الذي امطرت فيه صواريخ الحرس الثوري القواعد الأمريكية كان يوما إلهيا أيضا".

وتابع: "إيران وجهت صفعة للقوة المتغطرسة" في إشارة لاستهداف قاعدة عين الأسد العراقية التي تستضيف قوات أمريكية فيها، مؤكدا على أن ما وصفه بـ"الاغتيال" يعتبر "عار على الإدارة الأمريكية".

وتطرق خامنئي إلى الحضور الذي حظي به سليماني، قائلا: "احدى المناطق كانت محاصرة بالكامل والشهيد سليماني وصل إلى تلك المنطقة بالهليكوبتر وكانت عيون الموجودين شاخصة عند رؤيته وقاوموا وقاتلوا وهرب الأعداء.. من يستطيع أن يقوم بمثل هذا العمل؟"

وأضاف خامنئي: "لم يواجهوه وجها لوجه وطعنوه من الخلف من خلال الاغتيال وهم اعترفوا بذلك وهذا يجعل وجه أمريكا أسود في المنطقة.. كان (سليماني) معروفا بالقائد الذي لا مثيل له ووجه أمريكا أسود بعد اغتياله".

يتبع..