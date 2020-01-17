أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- نفت وزارة الدفاع الروسية ما قيل حول قصفها أهدافًا مدنية في محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية (ريا).

قالت وزارة الدفاع الروسية إن جيشها لم ينفذ أي غارات جوية على منطقة التصعيد في إدلب منذ بدء وقف إطلاق النار في 9 يناير.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن اللواء في الجيش الروسي يوري بورنكوف، قوله: "إن تقارير عدد من وسائل الإعلام حول الضربات التي يُزعم أنها نُفذت بطائرة حربية روسية على أهداف مدنية في منطقة التصعيد في إدلب غير صحيحة. منذ بدء وقف إطلاق النار، لم تقم القوات الروسية بأي طلعات جوية في المنطقة".

وقال الدفاع المدني السوري (مجموعة الخوذ البيضاء) إن 21 شخصًا على الأقل قتلوا وجُرح 82 في غارات جوية في إدلب يوم الأربعاء.

وأضافت الخوذ البيضاء أن أحد أعضائها كان من بين القتلى، واتهمت روسيا بالقيام بالغارات الجوية، رُغم سريان وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو، الخميس الماضي، بموجب اتفاق مع تركيا.