دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار حادث سرقة دراجة نارية في المملكة العربية السعودية اهتمام مستخدمي تويتر، بعدما جرى تناقل مقطع فيديو قصير لصاحبها، وهو يبكي.

في الفيديو، ظهر صاحب الدراجة في حالة نفسية سيئة حينما كان يبكي لفقدانه دراجتهـ التي سُرقت في مدينة جدة، على حد قوله

وقال الرجل، الذي يُظهر زيه أن اسمه ناصر حمود فيصل: "انسرقت علي دراجة ما أملك مواصلات (للعمل) إلا هي، اشتريتها مستخدمة بـ 1500، ما عندي مواصلات إلا هي، وانسرقت"، طالبًا ممكن يجدها التواصل معه على رقم هاتفه.

في حين قال صحفيون سعوديون إن الأمير عبدالعزيز بن فهد وزير الدولة السابق قد تبرع بـ 200 ألف ريال، تعويضًا لحارس الأمن الذي سُرقت دراجته.

وسريعًا، انتشر الفيديو القصير بشكل فيروسي عبر تويتر، مُثيرًا حالة لافتة من تعاطف العديد من السعوديين، وسط عروض ومبادرات لمساعدة صاحب الدراجة النارية، من بينها سيارة ووظيفة، فيما أشاد آخرون بـ"شهامة" الشعب السعودي.

ومع تصدر وسم #دراجة_حارس_الأمن لقائمة أكثر الموضوعات تداولا في السعودية، هكذا جاء التفاعل معه: