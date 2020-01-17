دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية على أهمية قاعدة برنيس العسكرية على سواحل البحر الأحمر في مصر وذلك خلال افتتاحها إلى جانب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (يمين) ونائب وزير دفاع السعودية الأمير خالد بن سلمان (وسط) وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد (يسار) خلال افتتاح قاعدة برنيس

وقال الأمير خالد إن هذه القاعدة "تعد محورًا رئيسيًا لمواجهة التهديدات في نطاق البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة العالمية"، لافتا إلى أنها "تبين ما وصلت إليه جمهورية مصر العربية من تطور في منظوماتها العسكرية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

من جهته أكد الشيخ محمد بن زايد على أن القاعدة "إنجاز نوع يعكس رؤية مصر الطموحة لآفاق تنموية شاملة، تعزز دورها المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي.. تمنياتنا لها مزيدا من التقدم والازدهار".

وكانت القوات المسلحة المصرية قد نشرت فيديو تعريفي عن القاعدة التي تمتد على مساحة 150 ألف فدان ملقية الضوء على القدرات والإمكانيات التي تتمتع بها، والتي تعتبر "أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط والأولى من نوعها في مصر"، وفقا للتلفزيون المصري الرسمي.