لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- صنفت وزارة الخزانة في بريطانيا حزب الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري، منظمة إرهابية، بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي في المملكة المتحدة، الأمر الذي يترتب عليه تجميد أصول الحزب المالية، وفقًا لقائمة وزارة الخزانة المتعلقة بالعقوبات المالية في المملكة المتحدة.

وقالت وزارة الخزانة، الجمعة، إن "حزب الله نفسه نفى علنًا التمييز بين جناحيها العسكري والسياسي.. يُقدر أن الجماعة بأكملها مهتمة بالإرهاب وتم حظرها كمنظمة إرهابية في المملكة المتحدة في مارس 2019".

حزب الله اللبناني الذي يتزعمه حسن نصر الله، هو جماعة لبنانية شيعية وحزب سياسي، تعتبرهما الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وفقًا لوزارة الخزانة البريطانية، تتضمن القائمة أيضًا الجناح العسكري للمنظمة ومجلس الجهاد شبه العسكري، بالإضافة إلى منظمة الأمن الخارجي.