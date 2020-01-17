كييف: حددنا جثث جميع مواطنينا ضحايا سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران

كييف، أوكرانيا (CNN)-- حددت أوكرانيا جثث 11 مواطنًا ماتوا بعد أن تم إسقاط رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية رقم 752 في طهران/ بعد وقت قصير من إقلاعها في 8 يناير/كانون الثاني.

وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، في بيان لها، الخميس، أن خبرائها في طهران "حصلوا على صور الحمض النووي لبقايا جميع المواطنين الأوكرانيين الـ11 الذين توفوا"، قائلة إنه "تجري الاستعدادات لنقل جثث 11 قتيلًا" يوم الأحد المُقبل.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بلاتيكو إنه تحدث عبر الهاتف مع نظيره الإيراني جواد ظريف.

وأوضح بلاتيكو: "ناقشنا إعادة جثث الضحايا الأوكرانيين، وكذلك دور أوكرانيا في التحقيق المشترك، وعلى وجه الخصوص - الوصول إلى الصناديق السوداء"، مؤكدًا أن مطالب كييف لم تتغير.

وقُتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية الـ 176، بعدما تم إسقاط الرحلة المُتجهة من طهران إلى كييف.

وكان من بين الركاب والطاقم 82 إيرانيًا و63 كنديًا و11 أوكرانيًا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3بريطانيين، وذلك وفقًا لتغريدة سابقة لبلاتيكو.