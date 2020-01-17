أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—رُغم نفي وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أكد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، إصابة "العديد" من الجنود الأمريكيين في الهجوم الصاروخي الإيراني ضد قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، يوم 8 يناير/كانون الثاني.

وقال التحالف الدولي، في بيان الخميس، إنه "بينما لم يُقتل أي من أفراد القوات الأمريكية في الهجوم الإيراني على قاعدة الأسد الجوية، فقد عولج العديد من أعراض الارتجاج جراء الانفجار ومازالوا قيد الملاحظة".

وأوضح بيان التحالف أنه "تم نقل أفراد الخدمة من قاعدة الأسد الجوية في العراق إلى مركز لاندستول الطبي الإقليمي في ألمانيا لمتابعة الفحص".

وأضاف البيان "عندما يُعتبروا لائقين للخدمة، من المتوقع أن يعودوا مرة أخرى إلى العراق بعد فحصهم" طبيًا.

وقال مسؤول عسكري أمريكي لـCNN، إن 11 من أفراد الخدمة أصيبوا في الهجوم، الذي شُن ردًا على الغارة الجوية الأمريكية قرب مطار بغداد، التي قُتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، يوم 2 يناير/كانون الثاني.

وبعد هجوم إيران، قالت البنتاغون إنه لم تقع إصابات نتيجة الصواريخ الـ 16 التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني.

والأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه لم تقع إصابات أو إصابات طفيفة، سواء أكانت في صفوف القوات الأمريكية أو التحالف الدولي أو متعاقدين، وما إلى ذلك.

وقال جوناثان هوفمان، كبير المُتحدثين باسم البنتاغون لـ CNN: "لقد صححنا السجل اليوم، تعرف مكتب وزير الدفاع على هذه الإصابات اليوم، وأصدر بيانًا على الفور".