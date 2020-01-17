دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليوم الماضي على سلسلة التغريدات التي نشرها الناشط المصري، وائل غنيم، الذي يعتبر أحد وجوه ثورة 25 يناير في مصر.

جاء ذلك بعد إعادة تفعيل وائل غنيم لصفحة "كلنا خالد سعيد" على فيسبوك والتي كان لها دور كبير في الدعوة لمظاهرات 25 يناير 2011، وسط تباين ردود الفعل بين مؤيد ومعارض ومشكك بنوايا هذه الخطوة.

الإعلامية ياسمين محفوظ أسقطت تغريدة لمحمد البرداعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي قال فيها: "أرى كثير من القبح والعفن والجهل والإفك والاستخفاف بالأرواح والعقول على مواقع التواصل. الوسيلة المتدنية تقتل أي غاية مهما كانت نبيلة. هؤلاء هم أعداء أنفسهم"، على وائل غنيم، قائلة بتعليق: "شكلك يا بوب بتلقح ع وائل غنيم كل ده عشان سألك عن مين قبض الجمعية الاول؟!"

أما الإعلامي عبدالمنعم محمود، فغرد قائلا: "ذكرني اليوم صديق بكتاب وائل غنيم الثورة .٢ وهو كتاب ومرجع مهم لتوثيق ثورة يناير ويعدد وائل في الكتاب دور عبدالرحمن منصور في إدارة صفحة كلنا خالد سعيد، حتى نهاية الكتاب في رسالة الشكر والتقدير ووصفه لمنصور بأنه رفيق الدرب، فعليا لا أفهم ما يقوم به وائل!"

من جهته كتب الإعلامي عمرو خليفة، قائلا: "موضوع وائل غنيم مهم كاختبار لمبادئنا.. أنا لا يهمني ما يقوله او يفعله وائل لأن ببساطة بعد السمع إليه و بالرغم من غضبى الشديد عندما حاول أن يمس صفحة الثورة بعد تفكير توصلت للآتي: أي إن كانت الأسباب الحقيقية خلف ما يقول اختبار حرية الرأي يأتي عندما يتفوه الآخر بما لا يعجبك".