وزير خارجية مصر يرد على وزير دفاع تركيا حول "الحدود مع ليبيا"

سامح شكري: لا نعترف إلا بحكومة طبرق وضربات جيشنا ضد داعش كانت "جراحية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، وتصريحات تناقلتها وسائل إعلام عن الأخير بأن مصر ليس لها حدود مع ليبيا الأمر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC، ردا على سؤال حول تصريحات الوزير التركي: "مصر لها حدود برية وبحرية متاخمة لليبيا وبالتالي دائما لها مصلحة بترسيم أي حدود في دائرتها المباشرة.. ربما ما تم التوصل إليه من توافق أو اتفاق فيما بين فائز السراج وليبيا من الناحية الفنية ليس فيه تعد على أي حقوق مصرية ولكن هذا الاتفاق في حد ذاته كما أكدنا في العديد من المرات غير قانوني وبالتالي ليس له أي أثر وهو كالعدم.."

صورة أرشيفية تعود لأكتوبر 2019 لسامح شكري مع أطلس أثري هٌرّب سابقا من مصر

وفيما يتعلق بالأهداف من مؤتمر برلين، قال شكري: "الهدف من برلين بأن تجتمع هذه المجموعة المؤثرة من الدول، الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن زائد الدول الإقليمية ذات التأثير لوضع خارطة طريق لتحديد العناصر الضرورية والضروري تناولها للتوصل إلى حل للأزمة الليبية وإعادة الاستقرار إلى ليبيا.."

وكان الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، قد سخر من تصريحات الوزير التركي بسلسلة تغريدات قال فيها: "ليبيا ليست جارة لمصر.. سامح الله من كذب علينا طوال عمرنا وأقنعنا أن ليبيا ومصر جارتان تربطهما حدود بطول ألف كيلو.."

وفي تغريدة منفصلة قال الأمير عبدالرحمن: "تصدق الجغرافيا وتكذب وزير الدفاع التركي؟! أنا مصدق الوزير وسأسافر الآن عن طريق البر لجارتنا فرنسا لبحث الموضوع".